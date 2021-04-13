В Жетысае водитель отказался снять тонировку и протащил полицейского на двери авто более 30 метров.

Во время патрулирования дорог сотрудники полиции МПС Жетысайского РОП на одной из улиц остановили автомашину с затонированными стёклами. При проверке документов инспектор патрульной службы Ертау Саурамбаеву разъяснил водителю о противозаконности тонирования стёкол автомобиля и составил административный протокол.

Согласно данной статьи автовладельцу грозил административный штраф в размере 5 МРП.

Когда же страж порядка попросил автовладельца снять тонировочную плёнку со стёкол автомашины, водитель попытался скрыться. Полицейский попытался остановить мужчину, но правонарушитель протащил его на двери авто более 30 метров.

Все происходящее было зафиксировано на видеожетон патрульного полицейского.

Теперь водителя могут наказать штрафом в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Автомашину водворили на штрафстоянку.