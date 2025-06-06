Казахстанцы обсуждают идею легализации тонировки передних стекол

Разрешить или оставить запрет? Казахстанцы обсуждают идею легализации тонировки передних боковых стекол автомобилей. Депутаты партии Respublica выступили с инициативой разрешить такую тонировку на платной основе.

Автоэксперт Алексей Алексеев подчёркивает, что в южных регионах страны — таких как Алматы, Шымкент и Тараз — температура летом может превышать +40. В таких условиях водители, особенно таксисты, проводят за рулём по 10–12 часов в день и нередко получают солнечные ожоги, вынуждены носить одежду с длинными рукавами, чтобы защитить кожу. По его словам, возвращение разрешённой тонировки стало бы реальной помощью для автомобилистов.

Алексей Алексеев, автоэксперт: «Опыт других стран показывает, что там разрешают ездить с тонировкой. Многие таксисты жалуются и ездят с нарукавником. Ультрафиолет не безопасен для человека. Кыргызстан разрешил тонировать за деньги. Но тогда мы включаем расслоение общества. Одни могут заплатить и ездить, а другие не могут себе этого позволить. Здесь нужно либо разрешить всем, либо не разрешать никому. Что такое за деньги разрешать тонировать?».

В МВД отнеслись к инициативе скептически. Ведомство считает, что разрешение на тонировку усложнит фиксацию нарушений ПДД — таких как неиспользование ремней безопасности или разговор по телефону во время вождения. Сейчас МВД тестирует новые автоматические камеры, способные фиксировать такие нарушения.

«В настоящее время МВД тестирует новые типы автоматических камер фиксации нарушений ПДД, позволяющих определять не пристёгнутых ремнями безопасности пассажиров и водителей, а также использование сотовых телефонов последними при управлении автотранспортом. По данным международных организаций, использование ремней безопасности снижает риск получения травм при дорожно-транспортных происшествиях на 75 процентов (при опрокидывании автомобиля — на 91 процент), а использование водителем сотового телефона повышает риск попасть в ДТП в 3-4 раза», — сообщили в МВД РК.

Более того, по мнению МВД, тонировка затруднит расследование преступлений, совершённых с использованием автомобиля, а также приведёт к необходимости закупить специальные приборы для контроля светопропускания стёкол.

«Отмена этого запрета также приведет к повальному тонированию автомобилей и невозможности привлечь к ответственности автовладельцев, нарушивших допустимые пределы затемнения стекол», — заявили в МВД РК.

Напомним, депутаты предложили за деньги разрешить казахстанцам тонировать передние боковые стекла авто, при условии оформления платного разрешения, средняя стоимость которого составит 50 МРП, порядка 200 тысяч тенге. По их оценке, это позволит обеспечить поступление в бюджет более 50 миллиардов тенге ежегодно. Запрет на тонировку передних стекол действует в Казахстане с 2010 года.