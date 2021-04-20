Yandex.Cloud — облачная платформа Яндекса для бизнеса -выходит на рынок Казахстана. Казахстан стал первой после запуска платформы

Yandex.Cloud в России страной, в которой стратегия развития ориентирована на запросы

местных компаний.

План развития Yandex.Cloud в Казахстане включает создание

специальных условий оказания услуг, выделение отдельных команд для работы с

клиентами и партнерами, а также локализацию сервисов.

В Казахстане Yandex.Cloud открывает представительство. Это делает документооборот

проще для клиентов и экономит время. Расчет цен на сервисы Yandex.Cloud и оплата

будет проводиться в местной валюте тенге. Это позволит казахстанским компаниям не не зависеть от изменения курсов других валют и планировать потребление по

фиксированным в течение года ценам. Для работы с казахстанскими клиентами,

партнерами и компаниями-разработчиками сформированы выделенные команды

специалистов Yandex.Cloud.

“В Казахстане много молодых и активных компаний-разработчиков и мы будем рады стать для них надежным партнером по созданию новых прорывных решений. Крупному бизнесу мы можем помочь ускорить изменений, сделать свои продукты цифровыми, успеть перейти на новые процессы работы с данными», — прокомментировал Алексей Башкеев, руководитель платформы Yandex.Cloud.

Первым для рынка Казахстана будет локализован наиболее популярный в России сервис

на базе машинного обучения Yandex SpeechKit, с помощь которого компании могут

автоматизировать колл-центры и создавать голосовых помощников. Несколько

казахстанских компаний-разработчиков уже принимают участие в закрытом тестировании распознавания речи на казахском языке.

Среди первых клиентов платформы в Казахстане инвестиционно-строительный холдинг

BI Group, оператор сотовой связи Kcell, HR-tech платформа Clockster и сервис для

автоматизации работы отдела кадров HR Messenger