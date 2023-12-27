Яндекс Казахстан: в Картах появились места для отдыха в новогодние праздники

Пользователи Яндекс Карт теперь могут найти в приложении места, где можно провести новогодние праздники и отдохнуть зимой.

Среди них городские ёлки, катки, ёлочные базары, горнолыжные комплексы и лыжные базы. Большинство мест расположены в Алматы и Астане.

Найти нужное место можно, введя запрос в поисковой строке. Например: «городские ёлки», «катки Астаны», «Шымбулак». А если хочется узнать, какие подходящие места для отдыха есть неподалёку, то их можно искать по словам: «зимние развлечения», «новогодние места», «куда сходить зимой» или «новогодние активности».

К каждому месту отдыха в Картах можно построить маршрут пешком или на любом виде транспорта, в том числе на автомобиле или автобусе.