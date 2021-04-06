Призовые объемы для потребителей ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» будут разыгрываться каждый вторник с 27.04.21 года.

Подарочный сертификат на 5;10;15 куб/м услуг водоснабжения и водоотведения теперь может каждый потребитель.

Главное условие для участия — регистрация в чат-боте по адресу wrm_bot в мессенджере Telegram. Розыгрыш стартует 27.04.21г., в 15.00. Прямая трансляция будет осуществляться на аккаунте предприятия в социальной сети Instagram (vrmshymkent2018), с результатами можно будет ознакомиться на аккаунтах предприятия в социальных сетях Instagram (vrmshymkent2018) и Facebook (wrmshymkent) и на сайте предприятия (wrm.kz). Призовые объемы для потребителей ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» будут разыгрываться каждый вторник с 27.04.21 года.