Житель Жетысайского района Туркестанской области подарил матери-одиночке 5-комнатный дом.

Назгуль Шадманова, воспитывающая двух дочерей, уже несколько лет не может позволить себе жилье.

«Я подметаю на центральном рынке города Жетысай. Я переживала как буду воспитывать своих детей не меньше, чем других. И вот, сегодня неожиданная радость. Теперь я сделаю все возможное, чтобы вырастить своих дочерей. Выражаю огромную благодарность меценату», – сказала Н.Шадманова.

Инициатор благотворительного дела председатель общественного благотворительного фонда «Нәр-Тамшы» Ермахан Рахматулла. Ранее он предоставил жилье около 10 семьям.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Жетысайском районе на площади 80 га строится 6 многоэтажных домов на 200 квартир.

До конца года будет завершено строительство ряда домов, квартиры в которых будут распределены малообеспеченным семьям, состоящим в очереди на жилье.