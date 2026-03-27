Благое дело в праздник: вдове подарили дом

В праздник Наурыз было совершено много добрых дел, достойных подражания. Например, жители Туркестана организовали благотворительную акцию и подарили жильё вдове, которая воспитывает троих детей.

Благотворительная инициатива в микрорайоне Отырар реализована впервые. По словам инициаторов, было отобрано несколько нуждающихся семей. При выборе приоритет отдали вдове, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Аксакалы отмечают, что это доброе дело является продолжением традиций милосердия и взаимопомощи.

Ляззат Сейтова, жительница города Туркестана: «Пусть Аллах воздаст вам тысячекратно за эту радость, пусть на вас снизойдёт Его благодать».

Так, празднование Наурыза в этом микрорайоне началось с благого дела. Местные жители считают своим долгом помогать нуждающимся. Радость семьи, получившей ключи от нового дома, разделили аксакалы и жители микрорайона .

В последние годы в Туркестане участились благотворительные акции. Инициаторы этого доброго дела уверены, что эстафету подхватят и в следующем году, праздник начнется с таких же добрых дел.