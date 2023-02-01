Многодетная мать-одиночка три года жила с детьми в кафе

Многодентная мать не может сдержать слёз: наконец, у её пятерых детей появится собственное жильё.

Три года мать-одиночка жила с детьми в кафе, где и подрабатывала. Мария бралась за любую работу: мыла полы, посуду, помогала на кухне. Несмотря на жизненные трудности, лишний раз помощи ни у кого не просила, старалась со всем справляться сама.

«Это нелегко, в кафе приходят много разных людей. Всегда ходила боялась, что они могут обидеть детей. Как бы много я не работала, оказывается сложно, когда ты все тянешь одна. Я не хочу, чтобы мои дети жили в холоде и болели»,— говорит Мария.

Глава семейства трагически погиб. Женщина с детьми остались на произвол судьбы, однако верили в то, что у них когда-нибудь будет свой уютный угол. Так и случилось. О проблеме большой семьи узнали в благотворительном фонде. Семье купили небольшой дом в жилом массиве Шубарсу. Счастливые новосёлы теперь живут в тепле и тишине. Женщина благодарит людей, которые протянули ей руку помощи в сложный момент.

Мария Мухтасарова, многодетная мать:

«Мы наконец-то стали новоселами, у нас есть дом. Большое спасибо фонду «Даулеттен» и неравнодушным людям, которые нам помогали. Я очень сильно рада, взволнована, даже не верится, что такое случилось. Я не могу даже выразить своими словами, как я сильно рада. Мне очень понравился дом, всем еще раз спасибо».

Неравнодушные казахстаны собрали семье 21 миллион тенге. Новое жилье обошлось в 20 миллионов. На оставшуюся сумму приобрели мебель и необходимые в хозяйстве вещи.

Даулет Толеутайулы, представитель попечительского совета благотворительного фонда:

«Мы разбираем все собранные письма и составляем список нуждающихся. Потом ставим их в очередь, потому что таких людей очень много. Затем мы проверяем всё. Встречаются люди, которые просят о помощи, хотя на самом деле в ней не нуждаются. В итоге, в рамках работы нашего фонда, раз в месяц мы делаем одну семью счастливой и покупаем дом».

В планах благотворителей и дальше помогать многодетным и малообеспеченным. Инициаторы надеются, что их примеру последуют и другие. Чтобы счастливых семей стало больше.