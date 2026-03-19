В Шардаре выпускники подарили дом нуждающейся семье

В селе Коссейит Шардаринского района Туркестанской области выпускники 2006 года средней школы «Сырдария» подарили дом многодетной семье, нуждавшейся в жилье.

На церемонии передачи жилья заместитель акима района Бейсенбай Торебеков поблагодарил инициаторов акции, отметив значимость их поступка.

«Это яркий пример гражданской ответственности и милосердия», — подчеркнул он.

Инициативу также поддержали исполнительный секретарь районного филиала партии «AMANAT» Бауыржан Шомпиев и аким сельского округа Нурбол Жайнар, отметив важность подобных добрых дел для общества.

В рамках мероприятия выпускники организовали ауызашар для жителей села. В завершение вечера аксакалы дали свое благословение, пожелав стране благополучия, а народу — мира и согласия.

В акимате подчеркнули, что подобные инициативы являются ярким проявлением единства, милосердия и любви к родной земле, а также служат примером для молодежи и способствуют укреплению общества.