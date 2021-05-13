Более 10 жителей за пять дней привлечены к ответственности за нарушение тишины в Абайском районе.

С 17 по 21 мая в Абайском районе города Шымкента к административной ответственности за нарушение тишины привлечены 13 граждан.

Напомним, что согласно Кодексу об административных правонарушениях РК гражданам запрещено шуметь с 22:00 до 09:00 — в будние дни, и с 23:00 до 10:00 — в выходные.

В этом направлении сотрудники местной полицейской службы Абайского РУП регулярно проводят разъяснительные и профилактические беседы среди населения.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 437 «Нарушение тишины» влечет штраф на физических лиц в размере 5-и, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 20-и, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30-и, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.

Если же нарушение совершено повторно в течение года после наложения административного взыскания, — влечет штраф на физических лиц в размере 10-и, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 40-а, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 60-и, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 150 МРП.