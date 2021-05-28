С 17 мая по 16 июня на территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие “Қару”.

Всего за восемь дней полицейские изъяли из незаконного оборота 36 единиц незарегистрированного оружия, в том числе 25 охотничьих ружей, четыре обреза, шесть пистолетов, из них два травматических, два газовых и одно самодельное.

Кроме того, стражи порядка проверили 3710 владельцев оружия и выявили 242 административных правонарушений. Среди них за незаконное хранение оружия составлены 20 административных протоколов, за нарушение правил хранения – 195 и за нарушение правил регистрации – 47.

К примеру, в Арысском районе полицейские проверили более 280 домов и зарегистрировали 18 правонарушений.

Во время рейдовых мероприятий у одного из местных жителей стражи порядка изъяли незарегистрированный газовый пистолет. В отношении нарушителя составили административный протокол по статье 482 КоАП РК “Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия“, а собранные материалы направили в суд для принятия законного решения.

В Ордабасинском районе в рамках ОПМ восемь местных жителей добровольно сдали в районный отдел девять единиц незаконно хранящегося оружия. В настоящее время на сданное оружие назначили судебно-баллистические экспертизы, по результатам которой будет принято решение о выплате гражданами вознаграждения.