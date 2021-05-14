В Шымкенте поменяли ценники на социальный хлеб

В этот раз стоимость выросла на 5 тенге и теперь за булку придется выложить не 75, а 80 тенге. Особенно накладно придется многодетным семьям, которые покупают в день ни одну буханку.

В Ассоциации хлебопеков от комментариев воздержались. В акимате сообщили, что вынуждены были поднять цену. Чиновники говорят, пекарни просили установить цену еще выше и отпускать хлеб горожанам по 87 тенге. Но, по словам представителей управления сельского хозяйства, добавленные 5 тенге уже покрывают расходы на подорожавшие — муку, дрожжи, растительное масло и бензин.

«Создана рабочая группа в составе руководителей разных ведомств. Провели анализ, просчитали расходы, стоимость ингредиентов для хлеба. Дрожжи на 40 тенге подорожали, растительное масло в 2 раза почти, мука тоже подорожала. Поэтому цену на хлеб пересмотрели», — говорит Кайрат БАЗАРБЕКОВ, руководитель отдела торговли и мониторинга цен Управления сельского хозяйства г. Шымкента.

Оказалось, хлебопеки давно жаловались, что работают в убыток и готовы были уже остановить производство. Но на днях из стабфонда стали доставлять муку по социальной цене – 132-два тенге за килограмм. Специалисты надеются что это поможет сдержать дальнейший рост цен, но уже сейчас понятно, что ниже 80-ти тенге булка социального хлеба стоить точно не будет.