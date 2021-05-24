825 несовершеннолетних казахстанцев подверглись сексуальному насилию.

8 из 10 таких преступлений были совершены отцами, отчимами, сожителями матерей, родственниками, соседями или просто знакомыми. Число изнасилований по сравнению с 2019 годом меньше, но все еще остается пугающим. Это обсуждали на конференции совместно с главой министерства внутренних дел.

«Комплекс принимаемых законодательных и организационных мер за последние 7 лет позволил снизить уровень уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних в 5 раз. На 35% сократилось количество преступлений, посягающих на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Выступая перед участниками конференции, глава МВД акцентировал на причинах совершения преступлений в отношении детей. Чаще всего они связаны с неблагополучным психологическим климатом в семье, асоциальным образом жизни родителей, жилищной и бытовой неустроенностью, безнадзорностью детей», — говорит Нурдильда ОРАЗ, официальный представитель МВД РК.

В стране ужесточили наказание для педофилов, они не имеют право на условно-досрочное освобождение, а также приговариваются к химической кастрации. Озвучили на брифинге и другую ужасающую статистику. В прошлом году 108 детей выпали из окон. 18 из них погибли.

Было зарегистрировано 449 фактов суицида несовершеннолетних.