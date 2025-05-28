Учителя физкультуры обвиняют в насилии над ученицей

В селе Атажурт Казгуртского района Туркестанской области — громкий скандал. Учитель физкультуры школы имени Бауыржана Момышулы подозревается в совершении сексуальных действий в отношении восьмиклассницы.

Девочке всего 14 лет. После инцидента она замкнулась в себе и отказалась от общения. Подозреваемый задержан. А семью пострадавшей теперь больше всего волнует один вопрос — не уйдёт ли всё это дело в тень?

Эта восьмиклассница теперь учится онлайн и почти не выходит из дома. По её словам, всё произошло в конце марта. Учитель, которому она доверяла, предложил поехать в Шымкент, а по дороге свернул на безлюдный участок трассы.

— Мы отошли от машины, и он начал странно себя вести… Я не понимала, что происходит. Почувствовала опасность и просто убежала. Пешком дошла до ближайшего перекрёстка, а потом домой…

Девочка — младшая из пяти детей. Мама, Гульжаухан Медетбекова, до сих пор не может поверить, что подобное могло произойти в её семье.

Гульжаухан Медетбекова, мать: «Ей всего 14. Я растила её с любовью, берегла, оберегала даже от ветра. А этот человек… Он просто использовал её доверие. Это не просто преступление — это предательство».

После случившегося дочь стала замкнутой, перестала есть, избегает разговоров. Сейчас с ней работают психологи. Администрация школы перевела её на дистанционное обучение. Но, как утверждает мама, на этом давление не закончилось.

Гульжаухан Медетбекова, мать: «К нам приходили учителя. Говорили: Не рассказывай ничего. Всё равно ведь в этой школе будешь учиться. Для меня — это запугивание. Они защищают не ребёнка, а себя».

В школе эти обвинения отвергают. Уверяют — девочке оказывают поддержку. И обещают, что она вернётся к обычному обучению в сентябре.

Досбол Жамалов, директор школы: «Сейчас ей трудно. Конечно, одноклассники всё знают, и ей тяжело быть среди них. Но мы ведём работу — психологическую, педагогическую. Надеемся, она окрепнет и вернётся».

Подозреваемому — 37. Женат, отец пятерых детей, 16 лет проработал в этой школе. До этого ни разу не был замечен в противоправных действиях. Теперь же он под следствием. Возбуждено уголовное дело по статье за сексуальные действия с лицом, не достигшим 16 лет. Он взят под стражу.