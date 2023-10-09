Как будут помогать жертвам сексуального насилия в Казахстане

Жертвы сексуального насилия будут проходить реабилитацию в кризисных центрах.

Там они смогут пребывать во время проведения следственных действий. Сейчас преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и сексуализированное насилие расследуют следователи-женщины. Жертвы доверяют им и открыто рассказывают детали происшествия. А в условиях кризисных центров, где обстановка похожа на домашнюю, они смогут раскрыться еще больше.

«Как показали результаты изучения, в таких центрах созданы все необходимые удобства, комфорт и уют для жертв насилия, организована работа психологов с пострадавшими лицами, имеется возможность для проведения следственных действий следователями-женщинами и так далее. Учитывая наличие указанной материальной и правовой базы, условий, благоприятно влияющих на исключение психотравмирующего эффекта в отношении потерпевших», — говорит Ораз Жайсанбай старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД РК.

В кризисных центрах жертве насилия одновременно оказывают медицинскую, психологическую, социальную и правовую помощь. Психологи проводят длительное психологическое сопровождение жертв преступлений. При этом, как отмечают полицейские, нередко насилие над жертвами совершают родственники.

«С учетом данной ситуации, для жертв этих преступлений предусматривается полное обеспечение питанием, одеждой, по необходимости им предоставляют медицинскую и психотерапевтическую помощь, а также организуют учебный процесс», — говорит Ораз Жайсанбай, старший следователь по особо важным делам следственного департамента МВД РК.

Пилотный проект реализуется в 53 центрах, и уже дал свои плоды. Поэтому его планируют внедрить во все кризисные центры страны.