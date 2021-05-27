В Управление полиции города Туркестан с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества, сообщает Polisia.kz.

По словам потерпевшего, он доверился малознакомой женщине, которая обещала помощь в приобретении квартиры от государства и передал ей 70 тысяч тенге. Однако ни новой жилплощади, ни возврата денег так и не дождался. В результате проведенных ОРМ полицейские за сутки задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная жительница областного центра, которая ранее была судима за мошенничество. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”. Проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской.