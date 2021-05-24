За прошедшие сутки признаки заболевания обнаружены у 77 человек.

Из них симптомные — 37, бессимптомные — 40. 14 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 63 человека взяты на домашний карантин.

Кроме того, за прошедшие сутки в городе вакцинировано 1 205 человек. Из них 439 граждан получили I компонент, 766 — II компонент. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 169 693 человека. Из них 74 812 человек получили два компонента вакцины.

В целом в городе проведено лабораторных исследований (ПЦР) — 417 234, в сутки 1 430. 20 мобильных групп, осуществляющих мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 23 мая провели проверку 309 объектов. Они установили, что на 10 объектах нарушены требования карантинного режима, составлены административные протоколы.