Департаментом экономических расследований по Туркестанской области зарегистрированы уголовные правонарушения по факту перевоза через ГГ РК, в таможенных постах «Жібек Жолы» и «Казгурт» в направлении Республики Узбекистан.

При попытке вывезти через таможенные границы Евразийского экономического союза в количестве 2-х автомашин марки «LEXUS LX 570» 2019 года выпуска, путём использования поддельных документов на право владения данными автомобилями.

В результате решением Сарыагашского районного суда Туркестанской области, вышеуказанные автотранспортные средства марки «LEXUS LX 570», 2019 года выпуска, общей стоимостью 70 010 922 тенге, обращены в доход государства.