Гильдия «не тронутых разумом» не убывает.

Это еще раз подтвердила трагедия в Казани, где утром 11 мая 19-летний молодой человек открыл стрельбу в местной школе. Погибли 9 человек…

Никто не застрахован от встречи с неадекватными личностями, одержимыми идеями своего «сценария» мироустройства. Увы, не в наших силах переселить этих недоумков – убийц, насильников, садистов-мазохистов – на другую планету. Мы вынуждены (не хочется писать – обречены) жить с ними по соседству. Если взрослые хоть как-то, хотя бы отчасти могут им противостоять, то наши дети абсолютно не защищены от посягательств подобных негодяев.

Впереди летние каникулы, и дети еще больше будут предоставлены сами себе. Не у каждого есть бабушки-дедушки, к которым можно просто «сплавить» ребенка на лето. А потому важно родителям и близким научить детей, как действовать в ситуациях, когда они почувствовали беду. А беда, она многоликая. Это может быть незнакомый человек, преследующий ребенка. А может и настойчивый звонок в квартиру, в которой никого, кроме ребенка нет, и так далее.

Четко отработайте с ребенком правила: если с ним что-то случилось, то ПЕРВОЕ, что надо сделать, – это позвонить родителям и сказать, что происходит. Поэтому – важный момент – следите за тем, чтобы ребенок уходил из дома только с полностью заряженным мобильным телефоном.

Будет замечательно, если вы заранее определите ваши ключевые слова на случай, если ТОТ человек может слышать ваш разговор.

Конечно же, готовиться к таким ситуациям лучше всего заранее. И говорить с ребенком о потенциальной опасности надо в доверительном тоне, не пугая его. Пусть у него войдет в привычку всегда говорить вам открыто о том, что его беспокоит или пугает. Слушайте и услышьте его! Не шутите над его страхами.

На днях Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Шымкента вынес приговор ученику 9 класса одной из городских школ. Мальчишка получил срок за сексуальные действия с 8-летней девочкой. Вина его была доказана, в том числе и проведенными экспертизами. Эти малолетние балбесы, насмотревшись «взрослых» фильмов, реализуют свои подростковые фантазии на… животных или малолетках. Поэтому во избежание подобных случаев важно внушить своему ребенку то, что его тело является его собственностью, оно неприкосновенно. Никто не имеет права трогать его. Если чьи-то прикосновения вызывают у него дискомфорт, ребенок должен об этом рассказать родителям.

Без лишних подробностей ребенку можно объяснить, что есть люди (преступники), которые хотят сделать ему больно. Как правило, в таком возрасте дети уже имеют некоторое представление о половых взаимоотношениях взрослых. Надо объяснить, что эти отношения касаются исключительно взрослых, но есть больные люди, которые испытывают влечение к детям. Это очень серьезное преступление, и за него полагается или длительное тюремное заключение, или принудительное психиатрическое лечение. Если ребенок столкнулся с таким человеком, его задача – как можно скорее прервать контакт с ним, убежать и немедленно рассказать вам о случившемся.

Помните, сколько раньше по городу было эксгибиционистов? Сейчас этих больных встречается поменьше. Возможно, они переместились на окраины города. Тоже жути на девчонок нагоняли.

Говорят, что насильник – это зачастую кто-то из близкого окружения. Он знает слабости ребенка: например, в курсе его мечты о том, чтобы родители купили ему щенка, разрешили взять в дом котенка, птичку, черепашку. Так вот объясните ребенку, что один из «опасных людей» или незнакомцев может пытаться обмануть его или заставить сделать плохие вещи. «Опасный человек» может предложить ребенку пойти с ним, к примеру, посмотреть щенка, попугая, погладить котенка и т. д., обещать или сразу дать конфеты или деньги, попросить проводить куда-то. Научите ребенка говорить в подобных случаях решительное «Нет!». И об этом он должен сразу рассказать родным. А те, в свою очередь, сообщить в правоохранительные органы.

Может возникнуть и такая ситуация, что незнакомый человек попросил у ребенка помощи. Объясните, что будет лучше, если помощь тому человеку окажут другие взрослые. Надо просто позвать их.

Если вашего ребенка уже насильно ведут куда-то за руку, объясните ему, что в таком случае он должен обращать на себя внимание окружающих, кричать: «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА/НЕ МОЯ МАМА!!!».

В случае, если ребенок потерялся в людном месте, он всегда может обратиться за помощью к полицейским, врачам скорой помощи и другим людям в форме. Объясните ему это! Наконец, он может забежать в аптеку, салон красоты и там рассказать о случившемся. Ребенок не должен стесняться или бояться просить помощи.

Одно из главных правил – ребенок должен знать свою фамилию, фамилию родителей, адрес, по которому проживает. Объясните ему, в каких случаях он может набирать номер 112. Как разговаривать с оператором: четко произнести свое имя-фамилию, чтобы оператор был уверен, что этот звонок – не случайный, тем более – не баловство. И объяснить, что и где с ним происходит. Попросить помощи. Пусть он усвоит: ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ – НЕ СТЫДНО, НЕ НЕЛОВКО И НЕ ВЫСТАВЛЯЕТ ЕГО В КАКОМ-ТО НЕПРАВИЛЬНОМ СВЕТЕ!

Пусть ребенок уяснит, что не всех взрослых надо слушаться. Заучите вместе с ним, проиграйте ситуацию, когда незнакомец навязывает ему свое общение, зовет куда-то, просит о чем-то. Возьмите на вооружение проверенные фразы типа: «Извините, я вас не знаю», «Мне некогда, я спешу», «Мне мама не разрешает разговаривать с незнакомыми», «Извините, меня ждут». А можно и просто молча уйти (а лучше убежать), не вступая в диалог. Уходить при этом надо не в безлюдное место, а, наоборот, туда, где есть народ.

Еще одно важное правило – научите ребенка не заходить в подъезд или в лифт с человеком, который его преследует. С любым незнакомцем – нельзя! Пусть отнесется с подозрением к любому, кто стоит рядом с подъездом, но не заходит вовнутрь, явно чего-то или кого-то поджидая. Не надо заходить с ним в подъезд!

Специалисты ДЧС советуют: если случилось худшее и человек на тебя напал – пытается зажимать рот, бить, душить, раздеть и так далее, нужно перейти к активным действиям. Помните: для спасения хороши ВСЕ средства! Поэтому ребенку надо кричать как можно громче: «Я вас не знаю! Вы чужой! Люди, помогите!». Объясните, что в подобных случаях надо кусаться, отбиваться, звонить и стучаться в двери жильцов, даже незнакомых. Его задача – убежать от насильника. И для этого надо сделать все возможное!

Заведите в семье правило: чтобы всегда и все домочадцы сообщали о своих передвижениях, особенно если задерживаются. По возможности сопровождайте или по меньшей мере – встречайте ребенка у входа в дом, подъезд.

Может, я чересчур сгустила краски, возможно. Просто я знаю, что зло в этом мире есть. И об этом нельзя забывать.

И еще, нам, взрослым, надо быть неравнодушными. Если увидели, что что-то не то происходит с незнакомым ребенком, надо включаться. Тому убийце из Казани по дороге к школе встретились несколько человек, и никто из них не обратил внимания на его в общем-то угрожающую экипировку. А стоило лишь осторожно позвонить в полицию…

Фарида ШАРАФУТДИНОВА