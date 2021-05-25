В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратились местные жители о том, что стали жертвами мошенничества.

Сельчане рассказали, что к ним домой пришли незнакомые люди, которые предложили помощь в получении социальной помощи. Обещая по миллиону тенге госпособий аферисты выманили у доверчивых граждан крупные суммы денег. Один из потерпевших передал мошенникам 340 тысяч тенге, а другой 850 тысяч, но обещанного так и не дождались.

Данные факты стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество” и приступили к розыску подозреваемых лиц. В результате полицейские задержали двух подозреваемых, жителей Сайрамского района.

На сегодня следствием выяснятся причастность молодых людей к другим аналогичным фактам мошенничества. Не исключено, что их может быть больше. Подозреваемые находятся под подпиской. Проводится досудебное расследование.