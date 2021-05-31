Первые годы независимости вообще были «пробой пера» на чистом листе неизвестности.

Все надо было начинать сначала: устанавливать и развивать собственные социально-экономические институты, создавать свои законы и, главное, разработать и ввести в жизнь Основной закон страны – Конституцию, по которой отныне должна жить и работать вся независимая страна. К тому же надо было учитывать, так сказать, чисто специфические особенности Казахстана – самой многонациональной республики бывшего Советского Союза. Так уж сложилось исторически – нравится кому-то это или нет. Казахстан поневоле оказался территориальным эпицентром большого внутриполитического «землетрясения», куда были втянуты и репрессированные, и эвакуированные народные массы.

Поэтому уже в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана – поистине первый и единственный подобный проект объединения и солидарности представителей более чем ста народностей Казахстана. Кстати, ассамблея была не только горнилом «дружбы народов», но и в каком-то смысле законодательной инстанцией. Например, АНК позже инициирует проведение двух референдумов. На первом казахстанцы продлят полномочия Президента Н. А. Назарбаева до 2000 года, а на втором будет принята ныне действующая Конституция страны.

Взгляд за горизонт

Шел 1997 год. От прежнего благополучия уже мало что осталось. Народ сидит без работы, зарплат, пенсий, в холодных квартирах, освещаемых свечами и керосиновыми лампами… И вдруг – важное сообщение от Президента страны. Нурсултан Назарбаев в своем Послании народу Казахстана озвучивает стратегический план развития республики на 33 года вперед! План тот назывался «Стратегия Казахстан-2030» и включал в себя целый ряд ключевых положений, следуя которым страна не только преодолеет экономический коллапс, но и твердо встанет на путь процветания и благоденствия. Честно говоря, тогда в это мало кто верил. Воспринималось это… ну вроде как утешительная проповедь пастыря перед бедствующей паствой.

Так какие же цели ставила перед страной эта стратегическая программа? Какие охватывала сферы? А такие: национальная безопасность; внутриполитическая стабильность и консолидация общества; экономический рост, базирующийся на развитой рыночной экономике с высоким уровнем иностранных инвестиций; здоровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергетические ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; профессиональное государство.

Надо сказать и о том, что озвучивая свою стратегию, Президент сумел обойти привычные для чиновников сухие «канцелярские» фразы, а нашел подлинно человеческие, выстраданные сердцем слова: «Какими мы хотим видеть своих детей и внуков в том далеком будущем, когда они достигнут нашего возраста? Будут ли они жить в достатке, будут ли сытыми, здоровыми и образованными? Будут ли они жить в хорошем и свободном обществе? Будут ли они жить в мире? Мы должны ответить на эти вопросы уже сегодня…»

Как показало будущее, Президент в то время вовсе не был эдаким мечтателем-утопистом. Уже в декабре 2012 года, выступая с очередным Посланием народу, Нурсултан Назарбаев объявил о том, что «Стратегия Казахстан-2030» по ряду поставленных задач досрочно выполнена! И это было правдой. В том 2012 году народ уже забыл о свечах – разве что за романтическим ужином…

Метаморфозы новой реальности

А тем временем жизнь вокруг кипела и бурлила доселе невиданными событиями. Действительно, видано ли раньше было, чтобы на политическом фронте существовала какая-то там оппозиция? При Союзе всегда было политическое единовластие, и альтернативы коммунистам не имелось. А тут в первую же пятилетку независимости она (оппозиция) вдруг возникла как черт из табакерки. В 1996 году в газете «Аргументы и факты» вышла статья представителей казахстанской интеллигенции под красноречивым заголовком «Не можем молчать». Но это были лишь ягодки. В уже упомянутом следующем году руководство страны впервые приняло заочную отставку премьер-министра Акежана Кажегельдина. Тот прислал заявление о своем уходе с должности из Швейцарии и погрузился в глухую оппозицию. А еще через год он самолично создал Республиканскую народную партию Казахстана (РНПК). Позже новоиспеченная партия канет в небытие, а ее мятежный лидер навсегда покинет страну.

Однако многопартийность отныне станет нормой. Уже к осени 1999 года в Казахстане будут существовать девять различных партий, из них только четыре пройдут в Парламент. Но главную и самую многочисленную и влиятельную партию «Отан», созданную в этом же году, будет возглавлять сам Президент страны. В 2000 году в стране будут действовать 15 партий разных толков и направлений.

В 1997 году произошло еще одно переломное событие: столица Казахстана переехала из Алматы в Акмолу (через год столицу нарекут Астаной). Решение о переносе было принято еще в 1994 году, но тогда никто не верил в скорое его осуществление. Рассуждали так: «О каком таком переносе идет речь, если в стране разруха? И откуда взять средства на переезд, ведь не на соседнюю же улицу переезжаем?» Мол, поговорят, поговорят, и все рассосется само собой… Однако политическую волю Президента тогда явно недооценили. В 1995 году он подписал Указ на эту тему, и уже через два года все служивые люди из высшего эшелона власти покорно начали переезжать на новое место жительства.

Еще одна существенная метаморфоза произошла в 1998 году: в стране стартовала пенсионная реформа. Кстати, Казахстан стал первым на постсоветском пространстве, кто решился на этот сложный и крайне непопулярный шаг. А чему было радоваться? Был на три года увеличен пенсионный возраст: женщинам – до 58 лет, мужчинам – до 60. Реформа гласила, что с 1 января 1998 года все работающие граждане в обязательном порядке должны будут отчислять 10 % своих доходов в накопительный пенсионный фонд на индивидуальные счета. Прообразом казахстанской пенсионной системы почему-то стала чилийская модель. Насколько она была прогрессивной – не нам судить, об этом лучше было известно разработчикам. Но уже в 2008 году заместитель председателя правления пенсионного фонда Народного банка высказал мнение, что пенсионная система Казахстана одна из самых лучших в мире!

Ну вот, я, как могла, обрисовала наиболее значимые события первого десятилетия независимости. Оно было самым трудным и болезненным, но о нем хотелось говорить подробно и взахлеб. Это, знаете ли, сродни такому чувству, когда больше всего жалеют того ребенка, который родился с трудом, в слезах и муках. Дальше все будет складываться все глаже и благополучнее – но об этом речь впереди…

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

1997 год. Принят «Закон о языках в Республике Казахстан». Теперь казахский язык – язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства. В нефтегазовую отрасль республики прочно заходит Китай.

1998 год. Внедрен СИК. Подписан Договор о вечной дружбе и сотрудничестве между Казахстаном и Россией. Внесены изменения в Конституцию: срок полномочий Президента увеличен до семи лет, отменены ограничения на срок пребывания в должности одного и того же чиновника.

1999 год. Состоялись внеочередные выборы Президента Казахстана. За Нурсултана Назарбаева проголосовали 78-79 % избирателей. Новый Закон «Об образовании» ввел Единое национальное тестирование (ЕНТ) и обучение по грантам и кредитам. Прошла первая перепись населения. Итог – нас 14,9 миллиона (в 1989 было 16,4 млн.). Такой прирост – результат массовой миграции этнических казахов на историческую родину. Тенге уходит в свободное плавание. Казахстанцы лихорадочно скупают товары народного потребления.

2000 год. Принят Закон «О Первом Президенте Республики Казахстан». Создается Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс). Договор подписали Беларусь, Казахстан, Кырзызстан, Россия и Таджикистан. Этот год определен как Год поддержки культуры. Заработал телеканал «Хабар-2». Состоялось открытие одного из крупнейших месторождений в мире «Кашаган». Широко отмечен 1500-летний юбилей города Туркестана – это событие внесено в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

Здесь позволю себе более развернутый слог – скороговоркой об этом не расскажешь. В 2000 году триумфально проявили себя наши спортсмены. Они завоевали три золотые и четыре серебряные медали на Олимпиаде в Сиднее. Казахстан восторженно чествовал своих победителей – боксеров Ермахана Ибраимова и Бекзата Саттарханова и легкоатлетку Ольгу Шишигину. К несчастью, в этом же году, в новогоднюю ночь, трагически погиб в автокатастрофе 20-летний Бекзат Саттарханов. Его оплакивала вся страна…

2001 год. Окончательно установлена граница с Китаем – этот процесс занял почти 10 лет. Казахстан первый из постсоветских государств объявил амнистию капиталов. Из-за границы вернулось более 480 миллионов долларов США. «Народный банк Казахстана» перешел в частные руки. На политической арене появилось движение «Демократический выбор Казахстана». Появляются законы, регламентирующие условия приема иностранной рабочей силы, но все же в стране множество «неучтенных» нелегальных рабочих. Введен в эксплуатацию нефтепровод «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК).

Елена ЛЕТЯГИНА