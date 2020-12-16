В этом году декабрьским событиям 1986-го — 34 года.

У молодых ребят, кто вышел тогда на площадь за справедливость уже есть внуки. «Но несмотря на это, мы не забыли ни одно мгновение кровавой бойни»- говорят они. Среди героев, которые в холодную стужу стойко держались были и шымкентцы.

Собравшиеся в музее политических репрессии — это та молодежь, которая за справедливостью в 86-ом вышла на площадь. Сегодня они вспомнят своих сверстников, которых нет среди живых. Эта постановка посвящена тем, кто мужеством и стойкостью приблизил Независимость.

Галима Шомаева одна из тех кто мерз в холодные декабрьские дни. Сегодня 60- летняя женщина не скрывает: вспоминать эти дни без гнева невозможно. В 1986 году она не смогла поступить в ВУЗ, пошла работать на алматинскую фабрику головных уборов. На центральной площади она с подругой оказалась по стечению обстоятельств. В тот момент они не осознавали, что происходит.

Галима Шомаева,участница декабрьских событий:»К нам никто не подходил, хотя из ушей текла кровь. Они говорили, что мы — враги народа. Что мы — наркоманы. Я тогда не понимала, кто такие наркоманы. Я сидела в лагере для женщин. Эта травма на всю жизнь. Время прошло, но душа болит до сих пор.

Галима Шораева, вышедшая на площадь провела два года в тюрьме. За это время не стало её родителей: «Мои родители не выдержали. Следом, друг за другом, они покинули этот мир. Я тогда горько сожалела. Если бы я тогда не пошла бы на площадь, они остались бы живы, думала я тогда».

99 участников декабрьских событий посадили. Еще 264 студента были отчислены из учебных заведений.

Ермуханбет Куандык, участник декабрьских событий:» Мы познакомились после, как нас арестовали. Нас шестеро сидело в Карагандинской тюрьме, остальные в Костанае, Жамбыле и Усть-Каменогорске. Вот вы говорите расскажите. У меня все перед глазами, такое невозможно забыть. И рассказать об этом очень тяжело. Заново все проживаешь и переживаешь».

Многие из них не преследовали никаких политических целей. Однако, как отмечают очевидцы, повторись те события вновь, они бы вышли отстаивать права и свободу.

Шынар Оразова