Прошло всего лишь одно десятилетие со дня провозглашения независимости – краткий миг в масштабах Истории! – а все вокруг уже неузнаваемо изменилось.

Вот только вчера бывшие советские граждане ходили серые, бледные, замученные невыразительным отечественным ширпотребом, а сегодня они ярко поменяли свое гардеробное «оперение», поголовно облачившись в рыночную заморскую продукцию, в невероятных количествах завезенную челноками… Вот только вчера почти никто из них слыхом не слыхивал о мобильной связи и тем более об интернете, а сегодня компьютер стал неотъемлемым атрибутом каждого уважающего себя учреждения. Что касается сотовых, то их еще не каждый мог себе позволить, но зато многие уже обзавелись привлекательной такой штучкой под звучным названием «пейджер».

Кардинально изменилось и отношение к частной собственности. Раньше взгляд на нее был классово непримирим. Ведь воспитывали советский народ на коллективистских лозунгах вроде: «Все вокруг народное – все вокруг мое!». А теперь, в первые годы ХХI века, откуда-то появились не только частные заведения общепита и прочие из сферы услуг, но и частные детские сады, гимназии, университеты (у нас один из первых – Университет дружбы народов). Даже частный «Технопарк» появился.

Наивные горожане, помню, устраивали какие-то протестные движения. Мол, по какому такому праву нас лишили любимого сквера за любимым драмтеатром, где мы гуляли, когда хотели. И по какому праву там вдруг вырубили вековые ценные дерева… Но им объяснили: «здесь вам не тут», а частная территория. Хозяин – барин: что хочет, то и делает…

Отцы и дети

Вся эта мозговая перестройка происходила в умах рядового обывателя: трудно было так сразу перескочить из одной общественной формации в другую. Но государство уже не колебалось, курс на рыночную экономику был взят решительно и бесповоротно. Пусть рынок на первом этапе и принимал какие-то чудовищные дикие формы, но в целом это никак не отражалось на движении государственного локомотива к станции под названием «капитализм».

В стране происходят «бруоновские» внутрипартийные брожения. В 2002 году трое из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» объявили о создании партии «Ак жол». Но самое интересное: на политическом небосклоне зажглась еще одна яркая звезда – Дарига Назарбаева, которая уже в следующем году создала собственную партию «Асар» («Всем миром»). Дочка Первого Президента Республики Казахстан и не скрывала, что свой партийный демарш она совершила во имя отца: «Наша задача – формирование нового социального большинства, поддерживающего политику Президента». Так зачем было огород городить, если Нурсултан Назарбаев и так был явным и непререкаемым лидером страны? Некоторые эксперты считали, что рост влияния Дариги и ее партии связан с возможной династической передачей власти от отца к дочери. Некоторые органы печати всерьез муссировали тему повторения «азербайджанского сценария» в Казахстане, имея в виду выборы в Азербайджане, на которых Ильхам Алиев стал преемником своего отца Гейдара на посту главы государства. Сейчас-то мы уже знаем, что это не так: не собиралась пассионарная Дарига оттяпывать верховную власть у отца. Но тогда подобные слухи не на шутку взбудоражили общественность. А как было не будоражиться, если только за первый год существования в «Асар» вступили 172 тысячи человек, что поставило партию на второе место по численности после «папиного» «Отана». Всяческие слухи угасли, когда спустя три года «дочерняя» партия «Асар» мирно слилась с отцовской партией «Отан». Извечной проблемы отцов и детей не возникло.

Пока в стране кипели политические страсти, вокруг своим чередом шли реформенные преобразования жизни. В этом же году четыре Центрально-Азиатских государства – Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан – объявили о создании новой организации «Центрально-Азиатское сотрудничество» (ЦАС). В обменниках появились первые евро. В новой столице прошла презентация одного из главных ее символов Байтерека. Высота этого гигантского сооружения – 97 метров, что символизировало дату переезда столицы в Астану в 1997 году. К числу позитивных новостей того года можно отнести еще два события: Турция открыла безвизовый режим для казахстанских туристов, а железнодорожная компания «Казахстан темир жолы» запустила скоростной пассажирский поезд Шымкент – Алматы, изготовленный испанской фирмой Patentes Talgo S.A. В общем, жить стало лучше, жить стало веселее…

Поворот лицом к аулу

Перестроечные горбачевские годы и сложности первого десятилетия независимости создали катастрофическую обстановку в сельской глубинке. То есть если в городах хоть как-то выживали за счет прежних ресурсов, то в аулах был беспросветный мрак. Надо было срочно что-то предпринимать на государственном уровне, и Президент это сделал. В 2003 году стартовала трехлетняя программа развития села. Она была всенародно объявлена в Послании Президента народу Казахстана. В нем Нурсултан Назарбаев четко сформулировал мотивацию: «Надо признать, что именно сельское хозяйство, его труженики наиболее сильно пострадали от несовершенства советской экономики, и именно они более всего ощутили на себе всю ее ущербность при переходе к рынку». Далее Президент дал четкие направления действий, призванных исправить ситуацию: «Необходимо довести до логического конца реформу экономических и, прежде всего, земельных и водных отношений». И ответить, наконец, на «жизненно важный вопрос: «Нужна ли частная собственность на сельскохозяйственную землю?» Президент поручил Парламенту разработать и принять Закон «О частной собственности на землю». При этом Н. Назарбаев знал, что этот закон вызовет неоднозначную реакцию со стороны общественности. «Мы, как правило, скатываемся к обывательскому тезису: «Продаем Родину!», не понимая при этом, что частная собственность на землю – это прежде всего уверенность крестьянина, что его землю не отберут. Собственность на землю – это мотивация к ее обустройству, чтобы было что передать детям». Вот таким образом, по логике выбранного курса, рыночные отношения добрались и до села.

В этом же году Правительство решило позаботиться и о городских предпринимателях и ввело мораторий на необоснованные проверки объектов малого и среднего бизнеса. Были и другие события: произошло нешуточное землетрясение в Жамбылской области. Толчки в 6,5 балла разрушили станцию «Луговую» и райцентр Кулан. В оборот была введена новая тенговая 10-тысячная купюра. Объявлен Год Казахстана в России. Страна начала подготовку к первому съезду мировых традиционных религий. Был подписан мораторий на смертную казнь. В общем, Казахстан твердой поступью шагает по пути Независимости.

Сравнительно спокойный 2004 год ознаменовался лишь некоторыми, так сказать, гуманитарными событиями. Достроена резиденция Президента Акорда в Астане. На телевидении проходит первая прямая линия Нурсултана Назарбаева с казахстанцами. В Алматы приезжает культовый бразильский писатель Паоло Коэльо. Позже в своей книге «Заир» он сделает одним из героев казахстанского гражданина. На свет появился 15-миллионный житель Казахстана. С Олимпийских игр в Афинах сборная страны вернулась с восемью медалями. Среди них одна золотая – у боксера Бахтияра Артаева. А на экраны страны вышел эпохальный фильм «Кочевник», который продюссировал Милош Форман, а сценарий создал Рустам Ибрагимбеков. О своем участии в выборах в Парламент заявляют уже 12 политических партий, четыре из них объединились в предвыборные блоки. Впервые на выборах используется электронная система «Сайлау». Страна еще только стоит на пороге всеобщей цифровизации…

Трагедия и катастрофа

Благополучен был и 2005 год. Окончательно завершились переговоры по делимитизации казахстанско-российской государственной границы. Это самая длинная непрерывная граница в мире – 7 512, 8 км. На президентских выборах опять триумфально побеждает Нурсултан Назарбаев с результатом 91,15% голосов.

Но вот наступил год 2006 – и страна содрогнулась от небывалых трагических потрясений. Как гром среди ясного неба пришли ужасающие новости из нашего Южного Казахстана. Произошла вспышка ВИЧ-инфекции среди младенцев, вся областная медицина поставлена на ноги, начались непрерывные судебные разбирательства и громкие процессы. Так что же все-таки произошло?

Около 150 шымкентских детей были заражены сразу в нескольких больницах города. Впоследствии были установлены вопиющие нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил. Медики не только использовали нестерильные инструменты при переливании крови – вскрылся и целый «бизнес на крови». Донорами становились случайные и сомнительные личности – бомжи и нелегалы. Самое страшное заключалось в том, что сам факт обнаружения ВИЧ-инфекции скрывали около полугода. Однако все тайное становится явным, и информация вырвалась наружу и стала достоянием гласности. Следствие длилось долго. Результат: к уголовной ответственности были привлечены врачи (21 человек), получившие сроки от 5 до 8 лет с конфискацией имущества. Они занимали разные посты – от заведующих отделениями областной и городской детских больниц до замдиректора департамента здравоохранения ЮКО. Однако родственники потерпевших ждали более суровых приговоров, некоторым из них стало плохо прямо в зале суда. Их можно понять: девять детей умерли в первый же год после заражения.

В этом же несчастном 2006 году произошла еще одна всеказахстанская трагедия, а точнее, техногенная катастрофа – взрыв на шахте имени Ленина в городе Шахтинске Карагандинской области. Аварии в шахтах Карагандинского угольного бассейна случались и раньше, но эта стала самой крупной и губительной. Как определила позже комиссия, причиной аварии стало грубое нарушение правил техники безопасности. Если в двух словах, то после выключения вентилятора в выработке стал скапливаться газ, тупик не проветривался в течение 27 минут, содержание газа достигло опасной концентрации – и в этот момент подали электроэнергию… Разобранный пускатель заискрил, произошел взрыв. Технология головотяпства проста до безобразия, а в результате – погибшие горняки (41 человек), тела которых собирали по фрагментам, десятки вдов и сирот, неиссякаемое чувство безысходности и нелепости произошедшего.

Ну а в остальном жизнь шла своим чередом. В оборот ввели тенге нового образца. Создан государственный фонд «Самрук», от которого ожидают эффективного управления госпакетами компаний и качественно новой прибыли. Появился казахстанский профессиональный велоклуб «Астана», который впоследствии станет «родителем» множества побед в этом виде спорта. Независимость продолжала определять вектор дальнейшего развития Казахстана. В общем, есть еще о чем рассказать…

Елена ЛЕТЯГИНА