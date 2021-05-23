Для предупреждения и пресечения преступлений, совершаемых с применением огнестрельного оружия.

А также осуществления эффективного государственного контроля за оборотом гражданского и служебного оружия на территории города Шымкента проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».

В ходе мероприятия инспекторы УПП №37 управления полиции Енбекшинского района при обходе административной территории установили, что у гражданина И., проживающего на данной территории, истек срок действия разрешения на оружие. За нарушение правил хранения оружия составлен административный протокол по статье 486 КоАП РК (Нарушение порядка регистрации (перерегистрации) гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия либо его постановки на учет).

Стоит отметить, что оперативно-профилактическое мероприятие «Кару» будет проходить до 17 июня.