С 12 по 15 октября текущего года на территории Туркестанской области полицейскими ДП Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».

Его основной целью является профилактика, раскрытие и пресечение преступлений, связанных с незаконным использованием огнестрельного оружия, выявлением лиц и преступных групп, занимающихся незаконным оборотом и изготовлением оружия и боеприпасов, его хранением и сбытом, а также других правонарушений.

В рамках ОПМ «Кару» в Сарыагашском районе стражи порядка проверили 219 владельцев оружия. Из них, в отношении 12 человек составили административные протокола за нарушение правил хранения оружия. Также полицейские изъяли у одного из местных жителей незаконно хранящиеся охотничье ружье 16 калибра.

Сотрудники отдела полиции Келесского района в ходе ОПМ «Кару» выявили 8 фактов нарушения правил хранения оружия и составили в отношении нарушителей административные протокола. Кроме того, 5 жителей района на добровольной основе сдали в полицию незарегистрированное охотничье оружие.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают, что подобные оперативно-профилактические мероприятия будут продолжены и в дальнейшем. Таким образом, если у вас имеется незаконно хранящиеся незарегистрированное оружие, то его в обязательном порядке следует сдать в органы внутренних дел.