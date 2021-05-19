В Шымкенте появилась первая закрытая остановка с кондиционером.

Она расположена в микрорайоне «Север». Закрытый остановочный пункт оборудован кондиционером: летом в нем будет прохладно, а зимой – тепло. Пока пассажир ожидает своего автобуса, он может расположиться на удобных скамейках и посидеть в интернете — остановка оборудована Wi-Fi.

Прохожие с интересом разглядывают крытый павильон с прозрачными стенами, широкими лавками и перилами. В то, что такими могут быть остановки горожане верят с трудом. В Шымкенте она одна такая. «Умный» остановочный комплекс установлен в микрорайоне «Север».

В этой остановке можно спрятаться от дождя и ветра, снега, а главное … от изнуряющей Шымкентской жары. Температура воздуха в южном мегаполисе летом превышает 40 градусов. Внутри остановки установлены два кондиционера, здесь горожане могут найти спасительную прохладу.

Вскоре здесь появятся лэд-экраны, на них будет отображаться схема движения курсирующих в этом направлении автобусов.

«Вся установка антивандальная, если будет казус, индцидент, здесь есть опорный пункт, куда будет стекаться информация и приняты меры. В рамках общественной безопасности мы установили камеру которая будет в режиме реального времени показывать что происходит. Мы покрываем индикаторы — Wi-Fi, показываем маршрут общественного транспорта, и создаем благоприятные условия для проживания», — говорит Максат ТУГАНБАЙ, руокводтельтель отдела управления цифровизации г.Шымкента,

Горожане по привычке ждут транспорт на улице. Мол, не привыкли к такому комфорту.

Пилотный проект остановочного павильона осуществлён на деньги инвесторов. Расходы предприниматели думают оправдать рекламой. Вполне возможно, что внутри появится киоск.