Сегодня около 20:24 часов в микрорайоне Туран в ходе уборки воздушного шара индивидуальным предпринимателем произошло аварийное происшествие.

Из-за порыва ветра воздушный шар упал на неуправляемую воздушную линию 10 кВ и оборвались линии электропередач. В связи с этим около 4 тысяч абонентов микрорайона Туран и микрорайона Шымсити, микрорайона Асар-2 и многоэтажных жилых домов New City остались без электроэнергии. В настоящее время специальные бригады ТОО «ОңтүстікЖарықТранзит», ГКП «Куатжылуорталык-3» проводят восстановительные работы.

Данный факт зарегистрирован в Каратауском районном управлении полиции в книге учета заявлений. В настоящее время проводится проверка.