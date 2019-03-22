22 марта в Шымкенте стартовал второй Международный фестиваль воздухоплавания.

Впервые в Азиатском регионе, прошла Международная конференция Ashyq Aspan, в которой принимают участие более 20 воздухоплавателей из Казахстана, Украины, Румынии, Беларуси, Молдавии, Турции, России, Кыргызстана, Узбекистана, Грузии, Ирана, Китая, ОАЭ и других стран.

На конференции был подписан меморандум о международном сотрудничестве в области воздухоплавательного спорта, было принято решение об открытии воздухоплавательного спорта в Республике Казахстан. Кроме того было предложено сделать Шымкент столицей воздухоплавания в Средней Азии.

Международный фестиваль воздухоплавания «Ashyq Aspan» — это уникальный проект организованный акиматом города Шымкент, главная цель которого международное сотрудничество, развитие туризма страны, объединение профессиональных спортсменов-воздухоплавателей и просто любителей.

Ashyq Aspan уже как второй год стало ярким культурно-развлекательным мероприятием, создающим позитивный имидж страны и демонстрирующий образ развитого современного государства на международной арене.

Ashyq Aspan — это не только воздушные шары, но и музыкальный Open

Air с участием известных казахстанских коллективов.

Организаторы обещают, что на воздушном фестивале-2019 года их ждет целый «воздушный шар» приключений, развлечений и отличных впечатлений!

Напомним, мероприятие Ashyq Aspan продлится с 22 по 24 марта на площадке: парк Байдибек би, Ипподром

Жания Алимбай