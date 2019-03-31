Экологи предлагают запретить запуск шаров в небо

Из-за воздушных шаров умирают животные. Так считают экологи, которые предлагают запретить запуск шаров в небо, передает inAlmaty.kz со ссылкой на Елорда Инфо.

Специалисты Ассоциации экологических организаций разработали стратегию для улучшения окружающей среды. В ней они предложили запретить запуск воздушных шаров. Такая мера уже давно существует в Америке, Великобритании и Австралии.

Дело в том, что шары делают из латекса, который разлагается несколько лет. Животные принимают использованные шары за пищу и едят их, а птицы путаются в верёвках и лентах, что приводит к их гибели.

Экологи также предлагают принять меры по снижению образования неразлагаемых отходов и свалок и организовать процесс учета обитаемых животных и птиц.