Первый заместитель акима города Шымкент Шынгыс Мукан принял участие в торжественной линейке «Последний звонок» школы №65 имени Ы.Алтынсарина, основанной в 1991 году.

Поздравляя выпускников, заместитель акима города пожелал им светлого будущего и успехов в новых начинаниях.

«Карантинные ограничения, сложившиеся на территории страны, коснулись и сферы образования, в связи с чем, традиционный формат обучения перешло в онлайн-формат. Тем не менее, учителя и ученики быстро адаптировались к новой системе и добились хороших результатов. По дистанционному обучению Шымкент стал одним из лучших. Я знаю, что это – результат совместной, сплоченной работы учителей и учеников. Мы верим, что вы станете настоящими патриотами, которые добьются поставленных целей, будете трудиться во благо страны. Желаю всем успехов!», — сказал заместитель акима.

Данная школа, созданная в год обретения независимости, является одной из 35 базовых организаций образования, внедривших с 2012 года опыт Назарбаев Интеллектуальных школ. Учебное заведение является одной из лучших и образцовых школ города.

Стоит отметить, в этом 2020-2021 учебном году 11 класс оканчивают 9 342 учащихся, 9 класс — 16 267. Из них претендентов на «Алтын белгі» – 513, на «Аттестат с отличием» – 415 учащихся.

Мероприятие «Последний звонок», прошедшее в школах города Шымкент, прошло на открытой площадке с строгим соблюдением санитарных требований, как масочный режим и социальная дистанция. Кроме того под контролем было участие только одного родителя выпускников.