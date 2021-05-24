В Шымкенте проведен круглый стол по обсуждению проблем распространения наркотиков.

21 мая текущего года старший оперуполномоченный Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкента капитан полиции Бауыржан Карбеков принял участие в круглом столе, организованном на тему «Проблема распространения синтетических наркотиков».

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы по борьбе с распространением синтетических наркотиков и различные аспекты проблемы наркомании.

Кроме того, участники обсудили способы борьбы с рекламой наркотиков в виде графических записей на фасадах городских зданий.

«Ситуация в данной сфере находится в зоне повышенного внимания. Наряду с проводимыми работами по антинаркотической пропаганде, важны духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи, формирование у них семейных ценностей. Совместными усилиями, во взаимодействии можно добиться положительных результатов», — отметил в ходе встречи капитан полиции Бауыржан Карбеков.

В мероприятии также приняли участие представители городских филиалов общественного объединения «Народная партия Казахстана» и демократической партии Казахстана «Ак жол», Управления физической культуры и спорта, Совета ветеранов и общественные деятели.