С 16 сентября изменился порядок освидетельствования водителей

С 16 сентября текущего года в Казахстане вступили в силу обновлённые правила направления водителей транспортных средств на освидетельствование для проверки состояния опьянения.

В городе Шымкенте сотрудники полиции и представители министерства внутренних дел начали активную разъяснительную работу среди водителей, чтобы предотвратить возможные недопонимания и обеспечить единообразное применение новых норм.

Как отмечают в МВД, новые правила применяются исключительно в отношении водителей и действуют в рамках административного производства в соответствии со статьёй 796 кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Основанием для направления на освидетельствование является наличие объективных признаков, позволяющих предположить, что водитель находится в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения.

В Шымкенте подчёркивают, что для пешеходов и других участников дорожного движения никаких новых процедур не вводится.

Изменения коснулись лишь юридической формы утверждения порядка: если ранее правила закреплялись постановлением правительства, то теперь они утверждены приказом министра внутренних дел.

Такой подход соответствует курсу на децентрализацию и сокращение бюрократических процедур, упрощая процесс внесения изменений и повышая оперативность правового регулирования.

При этом сама процедура освидетельствования осталась прежней: принципиальных изменений в порядке проведения проверки не произошло. Водитель по-прежнему имеет право отказаться от использования алкотестера и потребовать проведение медицинского освидетельствования в специализированном учреждении.

Однако отказ или уклонение от прохождения медицинского освидетельствования будет рассматриваться как основание для возбуждения производства по части 4 статьи 613 КоАП.

В департаменте полиции города Шымкента подчёркивают, что новые правила направлены на обеспечение правовой определённости, защиту прав участников дорожного движения и повышение уровня безопасности на дорогах.

При этом процедура остаётся максимально прозрачной и контролируемой, что позволит предотвратить спорные ситуации и обеспечить соблюдение законности при проведении проверок.