Руководитель департамента Комитета технического регулирования и метрологии города Шымкент Бастар Ескараев на брифинге в информационно-коммуникационном центре рассказал о новой редакции закона «О техническом регулировании».

По словам Бастара Ескараева, нововведением станет переход от контроля субъектов к контролю объектов. Таким образом, будет проверяться сама продукция, а не производитель или продавец. Для этого вводится процедура отбора образцов небезопасной продукции с целью проведения лабораторных испытаний.

«Основной задачей было принятие закона, который защитит рынок РК от небезопасной и некачественной продукции. Также внедрение механизмов поддержки отечественных товаропроизводителей, не оказывая на них избыточную нагрузку при осуществлении контрольных мероприятий», — пояснил руководитель департамента.

Кроме того, он отметил, что в прошлом году было проведено 3 внеплановые проверки, профилактический контроль с посещением 2-х субъектов контроля, 1 внеплановая проверка по исполнению предписания, выданного по результатам профилактического контроля с посещением. По результатам проверки выдано предписание по устранению выявленных нарушений.