В Шымкенте с начала пандемии зарегистрировано 10 931 случаев заражения коронавирусом.

Из них 6 156 симптомные, 4 775 бессимптомные. Количество вылечившихся – 9 528, умерли — 55. Об этом сегодня на заседании Правительства сообщил аким города Мурат Айтенов.

«На 18 мая зарегистрировано 30 случаев заражения COVID-19. Из них 24 симптомные, 6 бессимптомные. Лечение получают 1 269 человек, из них 940 находятся на домашнем карантине. Под амбулаторным наблюдением находятся 2 620 граждан, контактировавших с инфицированными COVID-19 последние 14 дней. Функционируют 11 лабораторий ПЦР, обслуживающих жителей города. В лабораториях есть возможность сделать 6 200 тестов за 1 день. Всего проведено 405 702 ПЦР теста. 17 мая было проведено 685 ПЦР тестов», — сказал аким города.

По словам акима, в городе имеется 1 406 специализированных инфекционных коек. В стационаре на лечении находятся 679 граждан (КВИ – 329, пневмония – 345, ОРВИ-5). Наполняемость коек составляет 48%, свободны 727 коек. В отделении реанимации имеется 159 коек, где на лечении находятся 76 граждан. При ухудшении эпидемиологической ситуации количество койко-мест будет доведено до 5 416.