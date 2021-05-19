Жители города Шымкент — супружеская пара Акимбеков Абылкаир и Беркинбаева Асель получили государственный безвозмездный грант и на полученные средства открыли мини-пекарню.

Семейная пара в прошлом году зарегистрировалась в качестве безработных в центре занятости населения акимата города Шымкент и получила направление на 21-дневное профессиональное обучение «Бизнес бастау». Для участия в государственном гранте подготовили бизнес-план по хлебопекарному делу, который успешно прошел комиссию. В результате, получив грант в размере 555 650 тенге, приобрели необходимое оборудование в пекарню. На сегодняшний день, принимая заказы на хлеб, выпекают 100 — 130 хлебов, развивая небольшое семейное дело.

Стоит отметить, в рамках двух направлений госпрограммы «Еңбек» в 2020 году гранты получили 4 828 человек, в этом году гранты предоставлены 600 гражданам. А, на курсы «Бизнес бастау» в этом году уже направлено 1900 человек.