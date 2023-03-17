Государство поможет накопить на образование

Специалисты финансового центра призывают вкладывать в образовательный депозит «Акыл».

Он законодательно защищён от арестов и других ограничений. Минимальный первоначальный взнос — три МРП. Ежегодно будет начисляться государственная премия до семи процентов от накопленной суммы.

Молодая мама Дарья Сивожелезова считает: условия образовательного депозита требуют пересмотра. Проценты маленькие, накопить нужную сумму будет сложно.

Дарья Сивожелезова жительница г.Шымкента:

«Ну я думаю, это такой неплохой старт для нашей страны, но как я считаю, процент немного маловат. Если будет сумма небольшая, то это будет абсолютно невыгодное вложение. Я все таки рассчитываю на силы своего супруга, на какую-то финансовую стабильность. Не факт, что моя дочь поступит на грант, но если все таки не поступит, конечно будем сами оплачивать обучение».

Срок накопления образовательного депозита от трех до двадцати лет. Деньги можно потрать на обучение как в Казахстане, так и за границей. Участвовать могут все казахстанцы, независимо от возраста. Если ребенок поступил на грант, то средства можно будет вернуть, либо потратить на получение второго высшего образования, либо на обучение родственников.

Арманай Мираскызы главный специалист АО «Финансовый центр» министерства науки и высшего образования РК:

«Депозит можно будет открыть в четырех банках: в Нурбанке, Халык, ВТБ и Жусан. Проценты выплачиваются ежегодно, отдельно от государства и от банка, примерно 5-7 процентов. Вы также можете открыть и застраховать деньги на имя ребенка по программе «Білім лайф». Это образовательный депозитный проект, реализованный в этом году».

К слову, ежегодно тысячи студентов отчисляют из вузов, по причине не оплаты учебы. Чтобы снизить статистику специалисты советуют воспользоваться образовательными кредитами либо депозитом. Долг перед банком можно будет погасить после окончания учебы, когда молодой специалист трудоустроится.