С начала года в Шымкенте в рамках государственной программы «Еңбек» 74 человека получили микрозаймы на развитие массового предпринимательства.

Кроме того, на реализацию новых бизнес-идей около 5000 человек получили государственные гранты в размере 200 МРП, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Помимо этого, в соответствии с поручением Главы государства по максимальной занятости населения, в городе 2 807 человек прошли обучение основам предпринимательства в рамках проекта «Бастау Бизнес».

В рамках программы «Дорожной карты занятости» утверждено 237 проектов и создано более 8 тысяч рабочих мест. 4 491 из них размещены через центр занятости населения.

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