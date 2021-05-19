Член Регионального совета Палаты предпринимателей г. Шымкент Айжан Наимбекова, возглавляющая в этом году комиссию по выделению инновационных грантов, увидела воочию, как идет отбор претедентов на грант, и пришла к неутешительному выводу: у большинства конкурсантов низкий уровень бизнес-знаний. Об этом она сообщила на очередном заседании Регионального совета, прошедшем в формате онлайн.

«Инновационные гранты в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025» рассчитаны на поддержку перспективных инновационных проектов. Они выдаются на открытие бизнеса, которого прежде в нашем регионе не было. Я участвовала на всех ее заседаниях. И что я увидела? Масса проектов об откорме скота, производстве выпечки и открытии салонов красоты и швейных мини-цехов по пошиву одеял и корпешек. Где здесь инновации?» — высказала недоумение Айжан Наимбекова.

По ее словам, только 10 процентов всех предложенных проектов – реальные и жизнеспособные. Остальные — сырые и повторяющиеся. Некоторые соискатели не понимали, каким образом они будут развивать свой «бизнес».

«Те из них, которые представили солидные бизнес-планы, видимо, написанные с посторонней помощью, не смогли ответить на простые вопросы, касающиеся их будущего бизнеса. Складывается впечатление, что или на бизнес-курсах им плохо все объясняли, или эти конкурсанты в принципе необучаемы. Поэтому, к примеру на последней комиссии, нами было одобрено всего лишь три-четыре бизнес-проекта. Наверно, пора менять формат обучения», — отметила спикер.

Кроме того, Айжан Наимбекова выразила пожелание, чтобы в составе комиссий было побольше опытных предпринимателей, которые могли бы просчитать все риски.

Модератор заседания – директор Палаты предпринимателей г. Шымкент Нурлан Кабиштаев – предложил создать рабочую группу по разработке механизма предоставления государственных грантов на реализацию бизнес-идей по государственным программам «Еңбек» и «Дорожная карта бизнеса-2025». Инициатива была поддержана членами Регионального Совета.

Директор ШФ АО «ФРП «Даму» Алмас Тастанов поведал о дефиците средств, выделенных из местного бюджета на гарантирование банковских займов по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2025», потому что в этом году у предпринимателей возник небывалый спрос на этот инструмент гарантирования. Выделенные на текущий год средства освоены полностью в рекордные сроки – за 3,5 месяца текущего года. Фонд прекратил прием заявок по этому поводу еще с 14 апреля и подал заявку на увеличение суммы в бюджете до 1 миллиарда тенге на эти цели.

Поэтому решено, что Палата предпринимателей направит предложение в маслихат г.Шымкент о пересмотре средств целевого трансферта в сумме 400 млн. тенге с инструмента «субсидирование ставки вознаграждения» на инструмент «частичное гарантирование проектов» в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса-2025», и по выделению средств из местного бюджета на инструмент «частичное гарантирование проектов» в размере 1 миллиарда тенге.