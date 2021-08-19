23 августа стартует прием заявок от казахстанских некоммерческих организаций для участия в проекте по социальному предпринимательству «Әрекет».

Его главная цель – развитие культуры социального предпринимательства среди некоммерческих организаций, обучение их навыкам ведения бизнеса и решение социальных проблем через предпринимательский подход.

Проект инициирован Фондом развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» от лица группы компаний АО «Самрук-Қазына» и реализуется на территории всей страны.

Первый этап проекта продлится с 23 августа по 17 сентября 2021 года. В ходе него будут собраны заявки желающих и проведен отбор Комиссией на соответствие условиям конкурса. К участию приглашаются абсолютно все НКО, желающие развивать социальное предпринимательство в стране.

Участники, прошедшие во второй этап, получат возможность пройти одну из обучающих программ в режиме онлайн – «Инкубатор» и «Акселератор» в сфере социального предпринимательства, маркетинга, финансов и юридических аспектов бизнеса. Обучать представителей НКО будут эксперты, имеющие большой опыт в развитии социального предпринимательства.

По итогам второго этапа будут определены финалисты, которые представят свои социальные проекты Конкурсной комиссии. Лучшие идеи получат гранты в размере до 3 млн тенге на развитие социального предпринимательства. Победители проекта будут объявлены в декабре.

За 3 года в проекте приняло участие более 360 представителей НКО Казахстана, более 120 организаций получили гранты в размере от 500 тыс. до 3 млн. тенге. Многие успешно реализовали проекты, выстроив свою бизнес-модель и одновременно помогали решить социальные проблемы.

«Совсем недавно в Предпринимательский кодекс вошло понятие – социальный предприниматель. Важно, что в проект идут не только за финансированием, многие хотят получить качественные знания, что сделать в этом направлении. Казахстанским НКО пора переходить на самоокупаемость, не терять время в ожидании государственных грантов. Есть хорошие примеры в регионах, как НКО, перестроившись, открыли мини-предприятия. Это помогает решить сразу несколько проблем, например, снижение уровня безработицы, особенно среди людей с инвалидностью. Также, благодаря этому увеличивается доступ к услугам по социальным ценам, открытие мини-реабилитационных и развивающих центров, адаптивных секций и так далее», — говорит официальный представитель Фонда «Samruk-Kazyna Trust» Мирас Иргебаев.

Данный проект стартует уже в третий раз и в его истории есть немало успешных кейсов. Один из них – проект «Kishkentai Inclusive», который, получив грант «Әрекет» в 2019 году, создал уникальное производство наборов дыхательной гимнастики и развития речи для детей с инвалидностью. Сейчас предприниматели планируют запуск производства экомебели для детей.

«Әрекет» стал для нас неким трамплином. Мы получили грант на развитие дела, наладили и увеличили производство. Но самое ценное – это те знания и опыт, которые подарил нам проект. Мы успешно внедрили их на практике и добились хороших результатов. Начинали проект с помещения в 17 кв.м, нас было 2 человека. Сейчас у нас инклюзивная мастерская на площади 100 кв. м. и команда из 10 человек — из них 4 человека – это молодые люди с особыми потребностями. Мы расширили линейку и начали выпускать игрушки, в скором времени начнем производить специальную мебель для логопедов», — отметила Гульмира Пармышева, руководитель ОО «Белсен»

С правилами приема заявок можно подробнее ознакомиться на сайте Фонда «Samruk-Kazyna Trust» http://www.sk-trust.kz/ и в социальных сетях.

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