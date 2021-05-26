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Так они отметили «Последний звонок», передает Polisia.kz.

25 мая примерно в 15:45 часов в ходе очередных отработок на трассе Алматы-Термез-Ташкент, вдоль Сайрамского района, инспекторы батальона патрульной полиции МПС ДП Туркестанской области остановили несколько авто за грубое нарушение ПДД.
Как выяснили полицейские, в машинах находились учащиеся старших классов одной из средних школ города Шымкент. Выпускники направлялись из Шымкента в сторону Сайрамского района.
В итоге, в отношении водителей составили административные протокола по ст. 606 КоАП РК “Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки“.
Автомашины водворены на штрафстоянку.

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