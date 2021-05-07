Шымкент перешел в «красную» зону эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 7 мая 2021 года:
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Павлодарская области.
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В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области.
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В «зеленой» зоне: Жамбылская, Туркестанская, Костанайская и Северо-Казахстанская области.