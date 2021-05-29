17-летний парень сорвался с аттракциона и погиб в технопарке «Мир Фантазий».

Молодой человек скончался на месте, до приезда скорой.

«По факту смерти несовершеннолетнего в технопарке города сотрудниками Управления полиции Аль-Фарабийского района ДП г.Шымкента зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 156 УК РК (Нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводится досудебное расследование», — сообщили в Пресс-службе Департамента полиции города Шымкента.