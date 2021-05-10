Полуторогодовалая девочка во время игры надела кастрюлю на голову и не могла снять.

Голова малышки застряла так плотно, что вызволить себя она уже не могла. Об этом происшествии сообщение поступило в Службу спасения 9 мая 2021 года в 12.40 минут. Снять кастрюлю не удалось и родителям, все старания не принесли успеха, тогда они обратились за помощью в экстренную службу.

Спасательное подразделение в составе 4 спасателей под руководством главного спасателя К.Нускабаева прибыли на место происшествия по улице Торекулова, чтобы вызволить малышку. Здоровье ребенка не пострадало, но любая попытка притронуться к его голове заканчивалась громким плачем. Уставшая от плача малышка, к моменту приезда спастелей, уснула.

Спасатели применив растительное масло, осторожными и четкими движениями за 15 минут сняли с головы маленькой шалуньи злополучную кастрюлю и вызволили ребенка из «плена». Операция по спасению завершилась успешно, девочка не пострадала.