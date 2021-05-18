Работа по замене столбов светофоров в городе идёт полным ходом.

В ближайшее время современные сигнализаторы дорожного движения установят на перекрёстках пересечении 11 улиц.

Однотипные колонны намного легче и занимают меньше места, чем предыдущие бетонные установки. Электропроводку звуковых светофоров для незрячих провели под землей.

В целом, в Кентау до конца года планируется установить более 140 колонн. Также набирает обороты средний ремонт улиц села Хантагы города Кентау. Строительные работы идут в рамках программы «Ауылым-ел бесігі». В селе отремонтируют 6 улиц протяженностью 2,2 километра. Строительные работы закончат в октябре.

Стоит отметить, что общая протяженность 258 улиц в городе Кентау составляет 173,5 км. В период с 2020 по 2025 годы планируется провести текущий, средний и капитальный ремонт 142 улиц протяженностью более 100 км.