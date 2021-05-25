Там будут проводиться плановые работы на водоводах Шымкента.

Внимание! В связи с переходом на летний режим водоснабжения Шымкента, работники ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» будут проводить плановые работы на магистральных водоводах. В связи с чем, в ночь с 27 на 28 мая 2021 года в северо-восточной части города с 22.00 до 10.00 (ориентировочное время) будет приостановлена подача питьевой воды. Просим горожан заблаговременно сделать запасы воды и соблюдать спокойствие.

От водоснабжения будут отключены следующие поселки: Карасу и Акбай. Микрорайоны: «Нуртас», «Восток», 16-й, «Север», 17-й, «Шапагат», 18-й, «Наурыз», верхний и нижний «Отырар», район школы МВД, «Сайрам», малый «Самал». Улицы: Сухэбатора, Еримбетова и Адырбекова (до ул. Верещагина), Диваева (высотный сектор в районе), Дулати (до ул. Орманова), Шаймерденова и Курмангазы (до Жандосова), пр. Конаева (до ул. Жандосова), Байтурсынова (дома № 84;84а;86;86а; 92;94, Кардиология и Онкологический центр) и частные строения вдоль улицы Рыскулова от Байтурсынова до Утегенова.

Телефон диспетчерской службы: 8(7252) 32-12-74; +77081102121.