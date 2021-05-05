6 мая 2021 года в Шымкенте ожидаются гроза, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.
7 мая в Шымкенте +20..+26 °C, ливневый дождь, слабый ветер.
Уважаемые жители и гости города! Просим соблюдать следующие правила безопасности:
- При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
- Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям.
- Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
Группа по связям с общественностью ДЧС г.Шымкент