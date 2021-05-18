хоккей

К следующему сезону в Казахстане появится новый хоккейный клуб — «Жибек Жолы» из Шымкента.

Команда будет выступать в Pro Hokei Ligasy.

Сейчас прорабатываются вопросы, связанные с бюджетом клуба, тренерским штабом и составом команды.