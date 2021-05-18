В Шымкенте появится новый хоккейный клуб — «Жибек Жолы»
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К следующему сезону в Казахстане появится новый хоккейный клуб — «Жибек Жолы» из Шымкента.
Команда будет выступать в Pro Hokei Ligasy.
Сейчас прорабатываются вопросы, связанные с бюджетом клуба, тренерским штабом и составом команды.
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