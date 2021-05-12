Сегодня состоялась очередная XLII отчетно-выборная конференция Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan».

На мероприятии был заслушан отчет о проделанной работе политсовета филиала партии и контрольно-ревизионной комиссии на 2019-2020 годы, а также задачи на предстоящий период. Работа сегодняшней конференции велась онлайн на платформе Zoom.

Открывая конференцию, аким города, председатель городского филиала партии М.Айтенов отметил, что в городе насчитывается около 35 тысяч членов ведущей партии. Члены партии, объединившись в 49 первичных организаций, которые являются основной силой партии, активно реализуют задачи Елбасы по переходу региона к современным инновациям.

На совещании был заслушан отчет первого заместителя председателя городского филиала партии «Nur Otan» Жанар Бектаевой. По ее словам, в отчетном периоде в рамках партийных проектов «Ардагерлерді ардақтайық», «Кедергісіз келешек», «Бақытты отбасы», «Жастар Отанға!», «Құтты мекен», «Халыққа көмек» проведено 1 342 мероприятия с охватом 151 524 человека. В общественные приемные филиала партии поступило более 35 тысяч обращений граждан, из них 22 272 получили положительное решение.

Кроме того, в ходе конференции внесены изменения и дополнения в состав политсовета Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan», избрана контрольно-ревизионная комиссия филиала партии.

Подводя итоги работы конференции, аким города, председатель Шымкентского городского филиала партии «Nur Otan» Мурат Айтенов дал ряд конкретных поручений партийному активу в целях усиления совместной работы с населением.