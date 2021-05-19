Число переселенцев в Шымкент растет с каждым годом.

В третий мегаполис чаще всего переезжают из Туркестанской области и соседнего Узбекистана. Переехать в Шымкент решил и Сапарбек Тагаев. Уроженец Ташкента после окончания школы поступил в казахстанский ВУЗ, а после перевез в Казахстан всю семью.

«Казахстан — моя историческая родина, нам комфортно жить здесь. В Ташкенте много казахов, которые планируют вернуться на историческую родину. Некоторые уже собирают документы, другие планируют», — говорит Сапарбек ТАГАЕВ, но и по количеству мигрантов. Правда, увеличилась в Шымкенте и смертность. По сравнению с 2020, в этом году умерло на 15% больше жителей города. Причину специалисты связывают с пандемией. Также в этом году шымкентцы стали больше умирать от болезней сердца.

«Если сравнивать с прошлым годом, то с начала года умерли 1322 человека. В прошлом году за этот период умерли 1141 человек. Показатель растет. У нас рождаемость входит в тройку лидеров на республиканском уровне. С начала года родилось 7602 человека. В прошлом году за этот же период родилось 6740 человек, то есть показатель вырос на 12,7%», — говорит Меруерт ЖАНАБАЕВА, заместитель руководителя департамента национального бюро статистики по г.Шымкенту.

Растет в стране и количество казахстанцев, покидающих страну. Жизнь за рубежом чаще всего выбирают жители северных и центральных регионов страны. Из Шымкента чаще всего страну покидают представители русского этноса.