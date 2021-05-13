Городской ситуационный центр «109», открытый в июне прошлого года, оказывает эффективную работу в решении проблем жителей города.

Всего на сегодняшний день в центр поступило более 120 тысяч обращений. Из них было исполнено около ста девятнадцати тысяч обращений, которые удовлетворили вопросы и проблемы жителей города. Остальные 1 875 обращений находятся на рассмотрении, то есть под пристальным контролем ответственных учреждений и районных акиматов.

Большая часть исполненных жалоб приходится на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог (4 916 жалоб). Управление энергетики и коммунального хозяйства – 1 928, акимат Абайского района – 881, акимат Каратауского района – 693, управление здравоохранения – 595, ТОО «QazSmartTrans» – 580, ГККП «КуатЖылуОрталык-3» – 567, управление занятости и социальной защиты – 544, управление жилья – 542, акимат Аль-Фарабийского района – 483, акимат Енбекшинского района – 449, управление сельского хозяйства и ветеринарии – 383 и другие государственные учреждения и учреждения, оказывающие сервисные услуги.

Напомним, что каждый горожанин может оставить свою заявку следующими способами:

1. Позвонив на единый БЕСПЛАТНЫЙ номер «109»;

2. Оставив сообщение на WhatsApp номер +7 7777 109 109;

3. Написать личное сообщение в Instagram @ikomek109.shymkent;

4. Написать личное сообщение на страничку в Facebook IKomek Shymkent

5. Написать в Телеграм-бот @shymkentonlinekz_bot